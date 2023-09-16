Trabzonspor Batista Mendy için kesenin ağzını açtı! Birçok tercihi olmasına rağmen...

Geçen haftaya kadar yıldız takviyesi konusunda eleştirilen bordo-mavililer, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Pepe, Onuachu, Mendy, Berat'ı alarak taraftarını coşturdu. İlk etapta kadrosuna Kourbelis, Fernandez gibi oyuncuları bonservis bedeli ödemeden katan Karadeniz devi, lig başladıktan sonra kesenin ağzını açtı. Bordo-mavili kulüp, 4+1 yıllık sözleşme imzaladığı Mendy'yi için 4.4 milyon euro karşılığında Angers'tan aldı. 23 yaşındaki defansif orta sahayı getirerek bu sezon en yüksek bedelli oyuncu transferini gerçekleştirdi. Birçok talibi olan Mendy, Trabzonspor'u tercih etti.