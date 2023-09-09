Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, uzun süredir gündemde olan forvet konusunu Onuachu ile çözdü. Nijeryalı santrfor şehre geldi. İşte o anlar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor santrafor olarak ise dünyaca ünlü bir isimle el sıkıştı. Bordo-Mavililer, Southampton forması giyen Nijeryalı golcü Paul Onuachu ile anlaşmaya vardı. Bordo-Mavililer, yıldız golcüyü kiraladı.



TRABZON'A GELDİ



Trabzonspor'un yeni golcüsü Paul Onuachu saat 22 sıralarında özel bir uçakla Trabzon'a geldi.



