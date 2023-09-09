Trabzonspor santrafor olarak ise dünyaca ünlü bir isimle el sıkıştı. Bordo-Mavililer, Southampton forması giyen Nijeryalı golcü Paul Onuachu ile anlaşmaya vardı. Bordo-Mavililer, yıldız golcüyü kiraladı.
TRABZON'A GELDİ
Trabzonspor'un yeni golcüsü Paul Onuachu saat 22 sıralarında özel bir uçakla Trabzon'a geldi.
Trabzonspor'da Paul Onuachu şehre geldi
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, uzun süredir gündemde olan forvet konusunu Onuachu ile çözdü. Nijeryalı santrfor şehre geldi. İşte o anlar... TS SPOR HABERLERİ
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 09.09.2023- 22:12 Güncelleme Tarihi: 09.09.2023- 22:33
Trabzonspor santrafor olarak ise dünyaca ünlü bir isimle el sıkıştı. Bordo-Mavililer, Southampton forması giyen Nijeryalı golcü Paul Onuachu ile anlaşmaya vardı. Bordo-Mavililer, yıldız golcüyü kiraladı.