Transferde adından söz ettiren hamleler yapan Trabzonspor, bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer Southampton'da forma giyen Paul Onuachu ile anlaşma sağladı. İşte geliş tarihi... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Transferde şaha kalkarak ön libero Mendy ve sağ kanat Pepe'yi renklerine katan Karadeniz devi, Nijeryalı forvet Paul Onuachu'yu da bitirdi. Fotomaç'ın haberine göre; 29 yaşındaki santrfor ve İngiltere Championship ekibi Southampton ile yapılan pazarlıklar sonuçlandı. Göztepe'de kulüp hisselerinin yüzde 70'ine sahip olan Sport Republic şirketinin yönettiği Southampton, Onuachu için Trabzonspor'dan 5 milyon euro ve sarı-kırmızılılara 2 oyuncu talep ettiği ifade edildi. İzmir temsilcisinin orta saha oyuncusu Kerem Şen ve golcü Batuhan Kör isimleri üzerinde özellikle durduğu kaydedildi.

18 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Genk ile geçen sezona müthiş bir giriş yapan Onuachu 19 maçta 16 gol attıktan sonra devre arasında 18 milyon euro'ya Premier Lig ekibi Southampton'a gitti. Ama kariyeri boyunca sergilediği etkileyici formu İngiliz ekibinde gösteremedi. Southampton'ın küme düştüğü sezonun 2. yarısında 11 maçta gol atamadı. Kulübü ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Onuachu'nun Karadeniz devine gelmek için ücretinde fedakârlık yaptığı belirtiliyor. 2.01 boyundaki dev golcü bugün Türkiye'de sağlık kontrollerinden geçecek.

441

Kariyeri boyunca 441 maça çıkan Onuachu; 164 gol, 34 asistle toplam 198 gollük katkısıyla inanılmaz bir istatistik yakaladı. Nijerya Milli Takımı formasını 19 kez terleten Onuachu, 3 kez gol sevinci yaşadı.

41 MAÇTA 40 GOLE ETKİ

2019 yazında 6 milyon euro'ya Belçika'nın Genk kulübüne transfer olan Onuachu asıl büyük patlamasını burada gerçekleştirdi. Nijeryalı yıldız, Genk ile 2020-21 sezonunda 41 karşılaşmaya çıktı. 35 gol, 5 asistle 40 gole doğrudan katkı verdi.