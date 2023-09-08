Transferde çalışmalarına tam gaz devam eden Trabzonspor, Angers'ta kariyerini sürdüren Batista Mendy'yi rneklerine bağladığını açıkladı ve maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

BONSERVİS 4.4 MİLYON EURO

Buna göre Fransız ekibine 4.4 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Batista Adelino Mendy'nin, Kulübümüze transferi konusunda Angers SCO ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Angers SCO'ya sözleşme fesih bedeli olarak 4.400.000.-Eur 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir." denildi.

4+1 YILLIK SÖZLEŞME

23 yaşındaki oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandı ve maaşı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Batista Adelino Mendy ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 1.350.000.-Eur garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 1.400.000.-Eur garanti ücret, 2025-2026 futbol sezonu için 1.450.000.-Eur garanti ücret, 2026-2027 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya; 2027-2028 futbol sezonu için 1.600.000.-Eur garanti ücret ödenecektir." denildi.