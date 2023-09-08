Nicolas Pepe kimdir? Trabzonspor'un yeni yıldızı Nicolas Pepe kaç yaşında ve hangi bölgede oynuyor? |TRANSFER HABERİ

Trabzonspor, Arsenal'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız Nicolas Pepe'yi kadrosuna kattı. Bordo mavililerin yeni transferi Pepe hakkında merak edilenler futbolsever tarafından araştırılıyor. İşte Nicolas Pepe hakkındaki tüm ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Nicolas Pepe, profesyonel futbol kariyerine ilk olarak 2013 yılında Angers II kulübünde başladı. 2015 yılında Angers kulübü ile sözleşme imzalayan Nicolas Pepe, 2017 yılında Lille takımına transfer oldu. Bu dönemde sergilediği performansla birçok kulübün dikkatini çekti.

1 Ağustos 2019 tarihinde İngiliz kulübü Arsenal ile 80 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Bu transferle Arsenal tarihine geçti ve kulübün en pahalı Afrikalı futbolcusu oldu.



Burada 4 yıl forma giymesinin ardından Süper Lig devi Trabzonspor'a transfer oldu.

Yıldız futbolcu, sağ kanat ve santrfor bölgelerinde forma giyebiliyor. Kariyerinde 300 resmi karşılaşmada sahaya çıkan Pepe, 86 gol ve 44 asistlik katkı verdi.

Nicolas Pepe, 2016 yılından bu yana toplamda 35 kez giydiği Fildişi Sahili formasıyla 9 gollük performans sergiledi.