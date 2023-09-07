Trabzonspor'dan Nicolas Pepe hamlesi! Transferin için şart...

Trabzonspor'dan Nicolas Pepe hamlesi! Transferin için şart...

Yeni sezona beklendiği gibi başlayamayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bordo-mavili ekipte rota İngiltere'ye çevrildi. Hücum hattına takviye yapmak isteyen Fırtına, sözleşmesi Arsenal'de bulunan Nicolas Pepe ile ilgileniyor. İşte transferdeki tek şart... | Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 07.09.2023- 16:05 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023- 16:39