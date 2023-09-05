Trabzonspor'da Batista Mendy tamam
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da herkesin merakla beklediği orta saha transferinde mutlu sona ulaşıldı. Bordo-mavililer, Fransız ekibi Angers ile Batista Mendy için anlaşmaya vardı. İşte oyuncunun geliş tarihi... TS SPOR HABERLERİ
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 05.09.2023- 06:40
DERTLERE DERMAN OLACAK
Fotomaç'ta yer alan haberde, Trabzonspor, oyuncuyu ikna etmek için 3 gündür yoğun şekilde uğraşıyordu. Sonunda bunu da başardı. Angers ile 4.5+1 milyon euro'luk anlaşmaya varan bordo-mavililer, 23 yaşındaki ön libero ile de el sıkıştı. Mendy'nin Türkiye'ye geliş programı da belirlendi. Başarılı oyuncunun Çarşamba günü Türkiye'de olması bekleniyor. Sağlık kontrollerinin ardından da resmi imzayı atacak. Batista Mendy bu sezon Angers formasıyla 3 maça çıktı. Hazır şekilde Trabzonspor'a geliyor. Milli arada takıma uyumu artacak. Beşiktaş derbisinde sahada olabilir. Fırtına böylece önemli bir açığını kapatmış oldu.
KORKUTUCU BİR FİZİK
Batista Mendy, 1.91 boyunda, 82 kilo ağırlığında. Dev cüssesiyle sahada önemli bir yer kapatıyor. İyi de pozisyon aldığı için rakiplerine kolay geçit vermiyor. Güçlü fiziğiyle rakipleri için caydırıcı bir oyuncu. Onun takıma yerleşmesiyle birlikte Trabzonspor'un kalesine gelen şut sayısında ciddi bir azalma olacak.