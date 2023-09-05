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Trabzonspor'da Batista Mendy tamam Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da herkesin merakla beklediği orta saha transferinde mutlu sona ulaşıldı. Bordo-mavililer, Fransız ekibi Angers ile Batista Mendy için anlaşmaya vardı. İşte oyuncunun geliş tarihi... TS SPOR HABERLERİ Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.09.2023- 06:40









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Fırtına'da teknik direktör Nenad Bjelica, savunma güvenliğini artırmak için ön liberoya mutlaka birini istiyordu. Scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Batista Mendy adına Hırvat çalıştırıcı onay verdi. Ardından görüşmeler başladı. Ancak 23 yaşındaki futbolcuya, Avrupa'dan da teklifler olması kafasını karıştırıyordu. Son güne kadar adı İspanyol kulüpleriyle anılıyordu. Ancak hiçbir kulüp Trabzonspor gibi Angers ile bonservisi için anlaşamadı. Böyle olunca da Batista Mendy kulübünde kaldı. Avrupa'da transfer dönemi kapanınca Fırtına net atağını yaptı.





DERTLERE DERMAN OLACAK



Fotomaç'ta yer alan haberde, Trabzonspor, oyuncuyu ikna etmek için 3 gündür yoğun şekilde uğraşıyordu. Sonunda bunu da başardı. Angers ile 4.5+1 milyon euro'luk anlaşmaya varan bordo-mavililer, 23 yaşındaki ön libero ile de el sıkıştı. Mendy'nin Türkiye'ye geliş programı da belirlendi. Başarılı oyuncunun Çarşamba günü Türkiye'de olması bekleniyor. Sağlık kontrollerinin ardından da resmi imzayı atacak. Batista Mendy bu sezon Angers formasıyla 3 maça çıktı. Hazır şekilde Trabzonspor'a geliyor. Milli arada takıma uyumu artacak. Beşiktaş derbisinde sahada olabilir. Fırtına böylece önemli bir açığını kapatmış oldu.



KORKUTUCU BİR FİZİK



Batista Mendy, 1.91 boyunda, 82 kilo ağırlığında. Dev cüssesiyle sahada önemli bir yer kapatıyor. İyi de pozisyon aldığı için rakiplerine kolay geçit vermiyor. Güçlü fiziğiyle rakipleri için caydırıcı bir oyuncu. Onun takıma yerleşmesiyle birlikte Trabzonspor'un kalesine gelen şut sayısında ciddi bir azalma olacak.