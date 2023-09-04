Trabzonspor bir süredir görüşme halinde oldupu orta saha transferi için Berat Özdemir ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.



Bordo-mavililer Berat'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.



Berat Özdemir, Trabzonspor'dan 33 milyon TL kazanacak.



İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:



Profesyonel futbolcu Berat Ayberk Özdemir'in, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi konusunda Ettifaq Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; geçici transfer bedeli olarak herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.