Trabzonspor bir süredir görüşme halinde oldupu orta saha transferi için Berat Özdemir ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Bordo-mavililer Berat'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Berat Özdemir, Trabzonspor'dan 33 milyon TL kazanacak.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcu Berat Ayberk Özdemir'in, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi konusunda Ettifaq Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; geçici transfer bedeli olarak herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.