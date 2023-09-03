Orta sahasını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, bu takviye için temaslarını sürdürüyor. Son olarak bordo-mavililerin gündemine Brighton forması giyen Steven Alzate gelirken, İngiliz ekibinin istediği bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Nenad Bjelica'nın talebi doğrultusunda orta saha transferini bitirmek istiyor. Birçok oyuncuyla temas kuran Karadeniz ekibi, İngiliz kulübü Brighton'un orta saha oyuncusu Steven Alzate'yi gündemine aldı.

BONSERVİS PAZARLIĞI

Takvim'in haberine göre; Bordo-mavili yetkililerin, ön libero ve 10 numarada görev alabilen 24 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle birlikte transfer etmek istediği hedeflediği öğrenildi. Ada ekibinin, futbolcudan en az 3.5 milyon Euro gelir hedeflediği ve pazarlıkların da devam ettiği belirtildi. Kulüplerler anlaşırsa Kolombiyalı yıldız, Türkiye'ye gelip resmi imza atacak.

27 GOLE KATKI YAPTI

Kariyerine Lorient altyapısında başlayan ve daha sonra aynı takımda devam eden Alzate, 2017 yılında Brighton'un yolunu tuttu. Swindon Town ve Standard Liege'e sırasıyla kiralanan 1.80 boyundaki Alzate, bugüne kadarki profesyonel futbol kariyerinde toplamda 146 karşılaşmaya çıkarken, 13 gol, 14 de asist katkısı sağladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız isim, Kolombiya Milli Takımı'nda ise 7 karşılaşmada şans buldu.