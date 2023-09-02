Yaklaşık 1 aydır gündemde olan Arjantinli futbolcu konusunda bu kez girişimler daha ciddi şekilde yapılacak. Udinese ile kontratı biten 32 yaşındaki yıldızın bonservisinin elinde bulunması en büyük avantaj. Ancak bonservis maliyeti olmadığı için maaş beklentisi de bir o kadar yüksek. Bordo-Mavili yönetim, Pereyra'nın talep ettiği rakamı indirebilirse transfer operasyonu gerçekleşecek.
BJELICA'NIN FAVORİSİ
Daha önce Juventus ve Watford'ta da forma giyen Pereyra, geride bıraktığımız sezon Serie A'da çıktığı 34 maçta 5 gol, 8 asistlik skor katkısı gösterdi.