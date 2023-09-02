TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor'da Roberto Pereyra yeniden gündemde

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1 mağlup eden Trabzonspor'da orta saha için arayışlar sürüyor. Bordo-mavililer yaklaşık 1 aydır gündemde olan Roberto Pereyra için yeniden devreye girecek. Pereyra'ya Beşiktaş'ın da ilgisi bulunuyor.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 02.09.2023- 16:13