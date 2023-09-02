Carlos Vinicius adım adım Trabzonspor'a yaklaşıyor... Bordo- mavili ekibin forvet listesinde üst sıralarda yer alan Fulham'ın Brezilyalı oyuncusunda önemli bir gelişme daha yaşandı. Avrupa'da dün transfer dönemi kapanırken birçok takımla adı anılan 28 yaşındaki Vinicius kimseyle anlaşmadı.



Fotomaç'ın haberine göre bu gelişme bordo-mavili ekibe transfer ihtimalini güçlendirdi. Geçtiğimiz gün Türkiye'den bir menajer ve oyuncunun menajeri Londra'ya gitmişti. Trabzonspor'un kiralamak istediği tecrübeli forvet için artık Fulham'ın kararını vermesi bekleniyor. Bu sezon süre almayan Vinicius da ayrılmaya sıcak bakıyor.