Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor, orta sahaya dinamo niteliğinde bir oyuncu transfer etmek istiyor. Bordo-mavililer Batista Mendy için temaslarını sürdürürken, oyuncuya gelmesi için dört koldan saldırıyor. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Bordo -mavililer art arda alınan Galatasaray ve Çaykur Rizespor yenilgilerinin izlerini silmek için transfere yöneldi. Hedef hem camiadaki olumsuz havayı pozitife çevirmek hem de takımı güçlendirerek Nenad Bjelica'ya istediği kadroyu verebilmek. Hırvat hocanın şu anda iki ana isteği forvete ve orta sahaya 2'şer takviye. Ön libero için en önemli aday Batista Mendy. 23 yaşındaki futbolcu için kulübü Angers ile bonuslarla beraber 6 milyon euro'ya anlaşma sağlanmıştı. Ancak başarılı ön liberoya Lyon, Getafe, Metz ve Mönchengladbach'ın kanca atması kafasını karıştırmıştı.

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Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor'un sezona kötü girmesi, orta saha transferini acil hale getirirken yönetim, Batista Mendy transferini bir an önce sonlandırmak istiyor. Bunun için Avrupa kulüplerinin yaptığı teklifi rakamsal olarak aşmak ve projelere inandırmayı hedefliyor. Fırtına, 23 yaşındaki futbolcu için tüm kozlarını oynuyor. Bu arada Batista Mendy'nin bu transfer döneminde Angers'ten ayrılacağı kesin gibi. Fransız kulübü yerine Aimen Moueffek'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Fırtına, Angers'ten ayrılacak Mendy'nin rotasını Trabzon'a kırmaya uğraşıyor. Gelirse birçok derde derman olacak.