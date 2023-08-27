Trabzonspor'da Nwakaeme heyecanı! Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de geride kalan 3 haftada 2 mağlubiyet alan Trabzonspor'da moraller oldukça bozuk. Yönetim bu noktada taraftarın gönlünü kazanmış eski yıldızı Nwakaeme için kiralama formülü üzerinde duruyor. İşte son detaylar... TS SPOR HABERLERİ Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2023- 09:07









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Trabzonspor'un kazandığı başarılarda büyük payı olan Anthony Nwakaeme, Fırtına'dan ayrıldıktan sonra Arap yarımadasının yolunu tutmuş, Fotomaç'ta yer alan haberde Al Fahya ile anlaşmıştı. Ancak Nijeryalı futbolcu burada aradığını bulamadı. Al Fahya'da mutsuz olan Nijeryalı oyuncunun adı yeniden eski kulübü Trabzonspor ile anılıyor. Bordo-mavili yönetimin, kötü gidişat üzerine kulübün efsanelerinden kabul edilen 34 yaşındaki futbolcuyu kiralayabileceği konuşuluyor. Nwakaeme ismi, yönetimin masasında duruyor. Taraftar 1 sezon da olsa bordo-mavili formayı giymesini istiyor.