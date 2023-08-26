Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekipte teknik direktör Nenad Bjelica konuştu.

İŞTE BJELICA'NIN SÖZLERİ:

Sürpriz, belki hak edilmiş bir mağlubiyet olarak ifade edebiliriz. Rakibimizin hak ettiğini söyleyebiliriz. Tuzaklarımız da vardı ama rakibimiz kendi bulduğu fırsatları değerlendirdi. Biz fırsatları değerlendiremedik. Maçın sonucu farklı olabilirdi ama rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı. 2-0'dan sonra daha taze oyuncularla birlikte oyuncularımızı daha öne yollamaya başladık. Yapmamız gereken buydu, hücuma gitmek zorundaydık. Maalesef istediğimiz gibi olmadı.