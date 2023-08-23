Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da transferde oldukça dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Bordo-mavililer, Rangers'ta kadro dışı kalan Hagi için devreye girdi. İşte detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Transfer konusunda eksik kaldığı konuşulan Trabzonspor sürpriz bir isme teklif götürdü... bordo-mavililer Galatasaray efsanesi Gica Hagi'nin İskoçya'nın Rangers takımında forma giyen oğlu Ianis için devreye girdi. Ön görüşmeler yapıldı.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Ianis Hagi, PSV Eindhoven'a karşı kritik Şampiyonlar Ligi ön eleme play-off'u için Rangers kadrosundan çıkarıldı.

Hafta sonu Greenock Morton'a karşı Viaplay Kupası galibiyetinin ardından maç eksikliğini açıkça ortaya koyan Rumen oyuncu, başlangıçta Michael Beale'in kadrosuna dahil edildi. Sonra kadroda kendisine yer verilmedi. Bu da ayrılık haberlerini artırdı.