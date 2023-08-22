Trabzonspor'da çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Bordo-mavili ekip Uruguaylı forvet Maxi Gomez'in takımdan ayrıldığını duyurdu. Tecrübeli futbolcu İspanya ekibi Cadiz'e satın alma opsiyonu ile kiralandı.

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, 2023/2024 futbol sezonu sonuna kadar, 3.750.000.-Euro satın alma opsiyonlu olarak bedelsiz kiralanması konusunda Cadiz CF ile anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşma gereği, futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, 2023/2024 futbol sezonuna ilişkin doğacak olan maaş ve diğer tüm hak edişleri Cadiz CF tarafından ödenecektir.." ifadeleri kullanıldı.