Trabzonspor'da Çaykur Rizespor hazırlıkları başladı!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2023- 21:33