Trabzonspor'un Bruno Petkovic hasreti sona eriyor... Bordo-mavili ekibin uzun süredir peşinden koştuğu Hırvat golcüde sıcak saatler yaşanıyor. 28 yaşındaki oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'ndeki eleme maçları sebebiyle bırakmak istemeyen Dinamo Zagreb'in önceki akşam AEK'ye elenmesi Fırtına'nın beklentisini daha da arttırdı. Artık Hırvat ekibinin transfere onay vermesi ve Petkovic'in bu hafta imzayı atmak için gelmesi bekleniyor.

Fotomaç'ın haberine göre; Teklifi uzun süre önce kabul eden ve Zagreb'in uzatma önerisini reddeden Petkovic, eski hocası Nenad Bjelica'yla da kavuşmuş olacak. Tecrübeli oyuncuyla birçok kez görüşen 51 yaşındaki hoca, Trabzonspor'a gelmeye ikna etmişti. Bordomavili taraftarlar kadar Bjelica'nın da heyecanla beklediği Petkovic, kariyerinde 347 karşılaşmaya çıktı. Rakip ağları 86 defa sarstı ve 59 asist yaptı. Hırvatistan milli takımında ise 32 maçta 9 gol kaydetti.

AYRILIKLAR BAŞLADI

Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalan Dinamo Zagreb, teklifleri kabul etmeye başladı. 23 yaşındaki stoper Josip Sutalo'nun Ajax'a gidişine onay verildi. 1.90'lık savunmacıdan 21 milyon euro kazanacak Zagreb'de, kısa süre içinde Petkovic'e de izin çıkması bekleniyor.