Karadeniz devinin milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın ismi Avrupa'nın çok önemli takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Önce Fransa'nın Nantes kulübünün yetkilileri 5 milyon euro ile resmi olarak bordo-mavililerin kapısını çaldı. Bu teklif anında reddedildi. Fotomaç'ın haberine göre; Şimdi de İspanya'nın önemli kulüplerinden Sevilla dün Trabzonspor'a ilgi kağıdı gönderdi. Kendi kalecisi Bono'yu Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'e satmak üzere olan İspanya takımı, Trabzonspor'a fiyat sordu. Bordomavililer, cumartesi günkü Galatasaray derbisi sonrası cevap verecek.