Trabzonspor'un istediği forvet transferinde yol alınamazken, gözler Serdar Dursun'a çevrildi.

Şu anda bordo-mavililerin elinde iki benzer santrfor var. Umut Bozok ve Maxi Gomez.

Karadenizgazete'nin haberine göre; Bu yüzden Nenad Bjelica, Petkovic gelse de gelmese de farklı tarzda bir golcü istiyor. İşaret ettiği isim de Fenerbahçe'nin müşteri aradığı Serdar Dursun.

Alman 2. Lig ekiplerinden Hertha Berlin'in de gündeminde olan Serdar için Trabzonspor'un, Fenerbahçe ile temas kurmayı planladığı ilk görüşmelerin bir kaç gün içinde yapılmasının planladığı öğrenildi.