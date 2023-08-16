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Trabzonspor'da rota değişti! 2 yıldız stoper... Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor, yeni sezon transferi için prensip anlaşmasına vardığı Ganalı stoper Kasım Adams’ın transferini beklemeye aldı. Fırtına 2 yıldız isim ile görüşüyor. İşte detaylar... (TS spor haberi) Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 16.08.2023- 10:41









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Fırtına, stoper takviye için bir süredir görüşme halinde olduğu Kasim Adams ile prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak yönetim kurulu daha önceden teklif yaptığı farklı bir stoperden daha olumlu yanıt aldı. Bu gelişme üzerine Hoffenheim'in Ganalı savunma oyuncusunun transferi askıya alındı. Bordo-mavililerin yeniden görüşme yaptığı stoperlerin Nuraly Alip ve Tormena olduğu iddia edildi.