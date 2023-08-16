Trabzonspor'da ayrılıkların devamı geliyor.
Fırtına'da son olarak Manolis Siopis, takımdan ayrıldı.
Trabzonspor, Manolis Siopis hakkında resmi açıklama. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan fesih sözleşmesine göre, oyuncumuz Siopis Şirketimize 242.500.-Euro fesih tazminatı ödeyecektir." ifadeleri yer aldı.
Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Emmanouil Siopis arasındaki 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. pic.twitter.com/XI74fOvZkV— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 16, 2023