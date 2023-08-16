Trabzonspor Manolis Siopis ile yollarını resmen ayırdı

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Manolis Siopis ile yollarını resmen açıkladığını duyurdu.

Trabzonspor'da ayrılıkların devamı geliyor.

Fırtına'da son olarak Manolis Siopis, takımdan ayrıldı.

Trabzonspor, Manolis Siopis hakkında resmi açıklama. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan fesih sözleşmesine göre, oyuncumuz Siopis Şirketimize 242.500.-Euro fesih tazminatı ödeyecektir." ifadeleri yer aldı.