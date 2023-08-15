Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuna galibiyet ile başlayan Trabzonspor, transferde önemli gelişmeler yaşıyor. Bordo-mavili ekibin yeni transferi Taxiarchis Fountas, sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi. | Trabzonspor haberleri

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuna galibiyet ile başlayan Trabzonspor, transferde önemli gelişmeler yaşıyor. Bordo-mavili ekibin yeni transferi Taxiarchis Fountas, sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi.

TAXIARCHIS FOUNTAS KİMDİR?

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un yeni transferi Taxiarchis Fountas'ın ana mevkisi forvet arkasıdır. Yunan oyuncu forvet arkası olmasının yanı sıra on numara ve kanat pozisyonlarında da forma terletebiliyor.

27 yaşındaki oyuncu futbola ülkesi Yunanistan'ın Neochoriou takımında başladı. Ardından ülkesinin AEK Atina takımına transfer oldu.

Fountas sonrasında ise sırasıyla; RB Salzburg, Grödig, Panionios, Asterasi Sonnenhof, Pölten, Rapid Wien ve D.C United takımlarında forma terletti.

Son olarak kulüpsüz olan futbolcunun Trabzonspor'a imza atması bekleniyor.