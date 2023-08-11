TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI 📺 | Trabzonspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda? TS maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan başlıyor. İlk hafta maçında Trabzonspor, Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak. Mücadele öncesinde 11'ler belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta. 1. hafta müsabakasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde 11'ler belli oldu.

İŞTE 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Denswil, Larsen, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut Bozok.

Antalyaspor: Bahadır, Erdal, Bünyamin, Buksa, Larsson, Güray, Erdoğan, Kaluzinski, Ömer, Bytyqi.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı 11 Ağustos Cuma günü saat 21:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

HAKEM ZORBAY KÜÇÜK OLACAK!

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında cuma günü saat 21.00'de oynanacak sezonun açılış maçında Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.