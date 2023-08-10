Stoper, orta saha ve forvet transferlerine kilitlenen bordo-mavililerde Batista Mendy işi ciddiye biniyor. Fotomaç'ın Fransız gazeteci Brossard'dan derlediği habere göre; Trabzonspor, Angers'ta forma giyen Mendy'nin peşinde. Fırtına'nın 23 yaşındaki Fransız ön libero için transfer teklifi yaptığı da ifade edildi. Kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek 1.91 boyundaki oyuncuya iyi bir projeyle gidildiği bildirildi. Trabzonspor kurmaylarının şartları zorlamayı planladığı da öğrenildi. Mendy, bu sezon Fransa liginde 35 maçta forma giyindi.