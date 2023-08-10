Stoper, orta saha ve forvet transferlerine kilitlenen bordo-mavililerde Batista Mendy işi ciddiye biniyor. Fotomaç'ın Fransız gazeteci Brossard'dan derlediği habere göre; Trabzonspor, Angers'ta forma giyen Mendy'nin peşinde. Fırtına'nın 23 yaşındaki Fransız ön libero için transfer teklifi yaptığı da ifade edildi. Kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek 1.91 boyundaki oyuncuya iyi bir projeyle gidildiği bildirildi. Trabzonspor kurmaylarının şartları zorlamayı planladığı da öğrenildi. Mendy, bu sezon Fransa liginde 35 maçta forma giyindi.
TRANSFER HABERİ: İş ciddiye bindi! Trabzonspor ve Batista Mendy...
Trabzonspor'un ilgilendiği Batista Mendy transferinde iş ciddiye bindi. Bordo mavililer, 23 yaşındaki Fransız ön libero için resmi teklifini sundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 10.08.2023- 06:40