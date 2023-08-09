Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Yeni sezon için Trabzonspor transfer çalışmalarına başladı. Fırtına, dev gelir elde etmek için sponsor anlaşmasına imza atarken yıldız oyuncuları kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Karadeniz temsilcisine yeni bir oyuncu da Cristiano Ronaldo'nun yanından geliyor. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın dediği Orsic'in boşluğunu dolduracak bir isim aranıyor... Pek çok iddia dolanıyor. Hedef ise uzun süreli sözleşme verip Orsic'e verilen rakamla beraber sol kanat skalasını katlamamak.

YABANCI STATÜSÜNDE SAYILMAYACAK

Kiralık oyuncular bakılıyor... Ancak ortada pek de parlak isimler kalmadı. Ancak sürpriz bir isim gündeme geldi.

Karadenizgazete'nin haberine göre; Ronaldo'nun gelmesinden sonra giydiği 7 numaralı Al-Nassr formasını Portekizli oyuncuya bırakan Jaloliddin Masharipov.

Al-Nassr'da 77 numaralı formayı giymeye başlayan ancak takımdan ayrılacağı da konuşulan Özbek oyuncu için Trabzonspor'un en büyük şansı transfer edilse bile yabancı kontenjanını işgal etmeyecek. Türkiye cumhuriyetlerden olduğu için yabancı statüsünde sayılmayacak.