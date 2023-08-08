Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Bu doğrultuda İngiltere'den bordo mavililerle ilgili sürpriz bir iddia geldi. Fırtına'nın, Rangers forması giyen Glen Kamara'yı kadrosuna katmak istediği ve önemli kulüplerle yarış halinde olduğu bildirildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Başarılı bir sezon geçirmek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Fırtına ile ilgili bir iddia da İngiliz basınından geldi. Takvim'in Ada basınından derlediği habere göre, Mislav Orsic'i Southampton'dan kadrosuna katan Trabzonspor'un, şimdi de bir başka futbolcu için İngiliz ekipleriyle yarıştığını yazdı.

HEDEF İSİM KAMARA

İskoçya'nın köklü kulüplerinden Rangers'ta forma giyen ve takımdan ayrılmanın yollarını ayıran orta saha oyuncusu Glen Kamara'nın adı Trabzonspor ile son günlerde sıkça anılıyor. İngilizler, Leeds United'ın yanı sıra Lyon, Borussia Mönchengladbach, ve Kopenhag kulüplerinin yarış halinde olduğunu, Kamara'nın bonservis bedelinin ise 5 milyon Euro olarak belirlendiğini duyurdu.

ALTYAPISINDA ADA VAR

Sierra Leaone'nin yanı sıra Finlandiya vatandaşı da olan 27 yaşındaki futbolcu İngiliz ekibi Arsenal'in altyapısında eğitim almıştı. Bir dönem Colchester United'da da görev alan Camara, Dundee FC sonrasında Glasgow Rangers'a katılmıştı. Kulübü ile 2025 yılına kadar kontratı bulunan Kamara, 2022 yılında 7.5 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı. Futbolcu kariyerinde 320 maçta oynarken 11 gol, 20 asistlik performans sergiledi.



Sağ ayağını etkin şekilde kullanan ve mücadeleci yapısıyla bilinen Glen Kamara, Finlandiya Milli Takımı'nda 52 kez forma giydi ve 2 gollük katkı sağladı.