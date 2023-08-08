Haziran ayından beri Bruno Petkovic'i kadrosuna katmaya çalışan bordo-mavililer, artık son aşamaya gelmiş durumda. Dinamo Zagreb'in yeni kontrat teklifini kabul etmeyen 28 yaşındaki Hırvat golcü, eski hocası Nenad Bjelica ile Trabzonspor'da buluşmaya hazırlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre, oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerde hiçbir pürüz kalmadı. Hırvatistan medyası dün yeni bir iddia ortaya attı. Yapılan haberlere göre Dinamo Zagreb kulübü, Petkovic'in ayrılmasına 15 Ağustos tarihinde izin verecek. Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki AEK maçları sonrası.



NENAD BJELICA YENİDEN GÖRÜŞTÜ



Bu arada teknik direktör Nenad Bjelica'nın tecrübeli oyuncuyla bir görüşme daha yaptığı da haberlerin detaylarında paylaşıldı. İlk başta 5 milyon euro'dan kapıyı açan, sonrasında 4 milyon euro'ya düşen Dinamo Zagreb'in ise 1 yıl kontratı kaldığı için Petkovic'i satmaktan başka şansı yok. Oyuncu tarafında eli çok güçlü olan bordo-mavililer bu kozu kullanırken, Hırvat ekibi ise Şampiyonlar Ligi eleme maçları nedeniyle olabildiği kadar süreci yavaşlatmaya çalışıyor. Dinamo Zagreb, 8 Ağustos ve 15 Ağustos'ta Yunan takımı AEK ile oynayacak.



G.SARAY DERBI PLANI



Hırvatistan'da lig 21 Temmuz'da başlarken, Petkovic takımının 3 maçında da forma giydi. 28 yaşındaki santrfor, Şampiyonlar Ligi 2. tur elemesindeki Astana karşılaşmalarına da 11'de başlamıştı. Yıldız forvet, transferinin tamamlanması halinde fizik olarak yüzde 100 hazır bir şekilde gelecek. Fırtına, 19 Ağustos'ta Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbiye Petkovic'i yetiştirmek istiyor.



MÜJDEYİ YÖNETİCİ VERMİŞTİ



Trabzonspor Kulübü Proje ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, birkaç gün önce müjdeyi vermişti. Yazıcı, "Bruno Petkovic geliyor. Sosyal medyada yazılan çizilenlere bakmayın. 3 transferimiz tamam. Trabzonspor'a güzel transferler gelecek, taraftar biraz daha sabırlı olsun" dedi.



ATIYOR, ATTIRIYOR



Bjelica'nın heyecanla beklediği Petkovic bugüne kadar 347 karşılaşmaya çıktı. 64'ü Dinamo Zagreb forması altında olmak üzere rakip ağları 86 defa sarstı. Yine 47'si Hırvat ekibinde olmak üzere 59 da asist yaptı. Toplamda 145 gole direkt etkisi oldu. Milli forma altında ise 32 maçta 9 golü var.



43 MAÇTA OYNADI



Daha önce Young Boys, Rennes ve Reims gibi ekiplerin formasını giyen Jordan, Alman ekibi Union Berlin'de geçtiğimiz sezon 43 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.



Petkovic, 1.93 boyuyla rakip savunmalar için yıpratıcı bir isim. Özellikle hava toplarında çok etkili. Yanındaki oyunculara hücum anlamında faydası yüksek. Bjelica da onun bu yeteneklerinden faydalanmayı planlıyor.