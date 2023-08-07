Trabzonspor'un diğer hedefi ise Portekiz'den... Boavista forması giyen Gaius Makouta ile bordo-mavililer ciddi şekilde temasta. Hatta Portekiz basını, 26 yaşındaki ön libero için Karadeniz devinin 1.5 milyon euro'luk teklif yaptığını duyurdu. Olası satış halinde rakamın yüzde 50'si, Makouta'nın eski kulübü Braga'ya gidecek. Boavista ile 1 yıl kontratı kalan Kongo asıllı Fransız futbolcu ile temasların olduğunu, Trabzonspor cephesi de doğruladı. Boavista, Gaius Makouta için Trabzonspor'dan 3 milyon euro talep ediyor.