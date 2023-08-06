Önümüzdeki sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kanat bölgesi için bir süredir Georgios Masouras'ın peşindeydi. Fırtına teklifini iletirken, Olympiakos da istediği rakamı ifade etti. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Bordo-mavililer, bir süredir peşinde olduğu Yunan oyuncu için son olarak 1.5 milyon euro önerdi. Olympiakos ise 29 yaşındaki Masouras için 3.5 milyon euro talep ettiğini iletti. Fotomaç'ın haberine göre; 1 yıl sözleşmesi kalan kanat oyuncusu için pazarlıklar sıklaştı. Bordomavili yönetim, pazarlık masasında bu rakamı aşağı çekerek oyuncunun transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Her iki kanatta da oynayabilen Masouras da Trabzonspor'un ilgisine sıcak bakıyor. Yunanistan Milli Takımı'ndan arkadaşları Bakasetas ile Kourbelis de görüşen yıldız oyuncunun, Olympiakos'tan kolaylık talep edeceği ifade ediliyor.

210 MAÇTA 47 GOL

Daha önce Panionios forması giyen Masouras, 2019 yılında 400 bin euro karşılığında Olympiakos'a imza attı. Çıktığı 210 karşılaşmada 47 kez fileleri havalandıran 29 yaşındaki oyuncu, 25 de asist yaptı. Masouras, Yunanistan Milli Takımı'nda 33 maçta forma giyerken 6 gol ve 3 asistle oynadı.