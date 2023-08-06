Fırtına'ya 7 milyonluk dev forvet!
Bjelica'dan Trabzonspor alt yapısına destek!
6 Ağustos 2023 Döviz Kuru!
FİT TARİFLER ✅ MERCİMEKLİ FİT CİPS TARİFİ 🤤
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe istiyordu! Suat Serdar'dan transfer kararı F.Bahçe istiyordu! Suat Serdar'dan transfer kararı 18:38
Fırtına'ya 7 milyonluk dev forvet! Fırtına'ya 7 milyonluk dev forvet! 17:18
F.Bahçe ve G.Saray'dan büyük yarış! F.Bahçe ve G.Saray'dan büyük yarış! 16:06
F.Bahçe'nin Dominguez transferdi zorda! F.Bahçe'nin Dominguez transferdi zorda! 15:07
Beşiktaş'ın listesindeki yıldızdan sürpriz haber Beşiktaş'ın listesindeki yıldızdan sürpriz haber 13:30
Salih Uçan göz kamaştırıyor! Salih Uçan göz kamaştırıyor! 12:50
Daha Eski
Beşiktaş dünya yıldızı ile masada! Beşiktaş dünya yıldızı ile masada! 12:45
Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? 12:33
Yunus paylaşılamıyor! Ada'dan teklif... Yunus paylaşılamıyor! Ada'dan teklif... 12:24
Bjelica'dan Trabzonspor alt yapısına destek! Bjelica'dan Trabzonspor alt yapısına destek! 11:54
F.Bahçe'den G.Saray'a Zaha rövanşı! F.Bahçe'den G.Saray'a Zaha rövanşı! 11:46
Fenerbahçe - Moribor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Moribor maçı saat kaçta? 11:39
SON DAKİKA