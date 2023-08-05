Bu sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, Marek Hamsik'in yerine Boavista'da forma giyen Gaius Makouta'yı gündemine aldı ve ilk teklifini sundu. | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Teknik direktör Bjelica, orta sahaya iki yönlü oynayabilen tecrübeli bir ismin transfer edilmesini istemişti. Bordo-mavili takımın uzun zamandır gündeminde olan isimler dışında yeni bir futbolcu için daha harekete geçtiği öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; Karadeniz devi, Boavista'nın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Gaius Makouta için kulübüyle resmi transfer görüşmelerine başladı. Fırtına'nın Portekiz ekibine 1 milyon 500 bin euro bonservis bedeli önerdiği, kulübünün ise rakamı yukarı seviyeye çıkartmaya çalıştığı, pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.