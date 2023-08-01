Trabzonspor, Mehmet Can Aydın transferini KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcu Mehmet Can Aydın'ın Kulübümüze satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda, oyuncunun kendisi ve FC Schalke 04 ile anlaşma sağlanmıştır."

Mehmet Can Aydın sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor: Kulübümüzün transfer görüşmelerine başladığı Mehmet Can Aydın, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Trabzonspor'un yeni transferi Mehmet Can Aydın Almanya'nın Würselen kentinde dünyaya geldi.

Genç yıldızı Fırtına, satın alma opsiyonlu kiraladı.

21 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri 1.50 milyon Euro.

Schalke'den bordo-mavili ekibe transfer olan Mehmet Can Aydın kariyerinde 130 maça çıkarken bu müsabakalarda 12 gol ve 8 asist yaptı.