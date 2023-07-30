Trabzonspor'da Yusuf Demir sesleri!
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Orsic'in sakatlığının ardından kanat transferi için çalışmalar devam ediyor. Bordo-mavililerde gündeme son olarak Galatasaray forması giyen Yusuf Demir geldi. İşte son detaylar...
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 30.07.2023- 11:39
G.Saray'da 66 dakika süre aldı
Avusturya doğumlu olan Yusuf Demir, Rapid Wien ve Barcelona'da oynadıktan sonra Galatasaray'a geldi. Yusuf, G.Saray'da 5 lig maçında yalnızca 66 dakika süre alabildi.