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Trabzonspor'da Yusuf Demir sesleri! Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Orsic'in sakatlığının ardından kanat transferi için çalışmalar devam ediyor. Bordo-mavililerde gündeme son olarak Galatasaray forması giyen Yusuf Demir geldi. İşte son detaylar... Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2023- 11:39









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Trabzonspor'un, sahalardan 9 ay uzak kalacak olan Mislav Orsic'in yerine sol ve sağ kanat için düşündüğü isimlerden birisi de Yusuf Demir. Karadeniz Gazetesi'nde yer alan haberde babadan Trabzonlu olan Yusuf Demir'in, şartların oluşması halinde Bordo-Mavili takımda oynamaya can attığı ifade edildi. 20 yaşındaki Yusuf Demir, sol ve sağ kanatın yanı sıra 10 numara bölgesinde de görev yapabiliyor. TFF'nin aldığı karar gereği Yusuf, +1 kontenjanından oynayacak.



G.Saray'da 66 dakika süre aldı



Avusturya doğumlu olan Yusuf Demir, Rapid Wien ve Barcelona'da oynadıktan sonra Galatasaray'a geldi. Yusuf, G.Saray'da 5 lig maçında yalnızca 66 dakika süre alabildi.