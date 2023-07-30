Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Yunan ekibi AEK'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmadan sonra bordo-mavili ekibin teknik direktörü Nenad Bjelica, önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE BJELICA'NİN SÖZLERİ:

Sakatlıklar konusunda çok şanssızız. Aynı bölgeden 3 oyuncu kaybettik. Bununla yüzleşmemiz gerekiyor.

Maça dönecek olursan iyi başlamıştık. Ancak son 20 dakikada maça ortak olamadık. Bizden daha hızlılardı ama onlar sezona bizden daha önce başladı ve doğal olarak en yüksek formda olmaları da normal. Maçın özeline baktığımızda hak ettiler. Önümüzden 2 haftada çok daha iyi olacağız.

Yeni oyuncular takıma katıldığı zaman daha güçlü olacağız tabi ama sahip olduğumuz oyuncuların da bazıları sakat. Bu oyuncular aramıza katıldığı zaman çok daha iyi olacağız.

Hamsik seviyesinde bir oyuncuyu bulduğunuzda takıma katmak istersiniz. Biz mücadele edecek oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz. Ancak diğer takımlar gibi transferler yapamayız. Savaşacak bir takım oluşturacağız.