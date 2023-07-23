Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına Slovenya kampı ile devam ediyor

Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıkları Slovenya kampı ile devam ediyor. Antremanda flaş bir sakatlık yaşandı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen antrenmana belinde ağrı bulunan Siopis, tedavisi için İspanya'ya giden Fernandez, sağ üst adalesinde ağrı olan Emirhan Zaman ile Hüseyin Türkmen katılmadı.

Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan bordo-mavili oyuncular, çift kale maç yaptı.

Maç sırasında Hakan Yeşil ile mücadeleye giren Hırvat futbolcu Mislav Orsic yerde kaldı. Sağ dizinden sakatlanan Orsic, detaylı tetkiklerinin yapılması amacıyla sahadan golf aracıyla ayrıldı.

Hırvat oyuncunun sakatlığı nedeniyle bir süre ara verilen antrenman, çift kale maçın devamıyla sona erdi.