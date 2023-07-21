Son dakika Trabzonspor haberleri: Bordo-mavililerde transferde hareketlilik sürüyor. Yönetim özellikle genç oyuncu havuzu için Mehmet Can Aydın için temaslarını hızlandırdı. İşte son gelişmeler... TS SPOR HABERLERİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sağ bek transferinde sona yaklaşıyor. Bordo-Mavililer, milli takıma da davet edilen genç futbolcunun transferinde önemli mesafe kaydetti.

TRABZONSPOR, MEHMET CAN AYDIN TRANSFERİNİ NOKTALIYOR

Sabah'ın haberine göre Trabzonspor, Schalke 04'te forma giyen Mehmet Can Aydın'ın transferi için Alman kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLMİŞTİ

21 yaşındaki Mehmet Can Aydın, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosuna da dahil edilmişti.

Mehmet Can Aydın geçtiğimiz sezon Schalke 04 ile tüm kulvarlarda 23 maça çıkmıştı.

MEHMET CAN AYDIN KİMDİR?

Mehmet Can Aydın, 9 Şubat 2002 tarihinde Almanya'nın Würselen şehrinde dünyaya geldi. 21 yaşındaki oyuncu futbola VfL Übach-Boscheln altyapısında başladı.

Genç oyuncu daha sonra Alemannia Aachen'e, oradan da Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer oldu. Mehmet Can Aydın, 4 sene Mönchengladbach'ta oynadıktan sonra 2014 yılında Schalke'ye transfer oldu.

Almanya'nın altyaş kategorilerinde milli takım forması giyen Mehmet Can Aydın , Temmuz 2021'de Schalke'nin a takımına yükseldi.

21 yaşındaki milli futbolcu sağ bek pozisyonunda oynamasının yanı sıra orta sahanın sağı ve sağ kanatta da oynayabilir.