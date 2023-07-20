Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da transfer harekatı hız kesmiyor. Bordo-mavili ekip Hırvat orta saha Tonio Teklic ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki futbolcu sözleşmeye imzayı atmak için İstanbul'a geldi. | Trabzonspor haberleri

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da transfer harekatı hız kesmiyor. Bordo-mavili ekip Hırvat orta saha Tonio Teklic ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki futbolcu sözleşmeye imzayı atmak için İstanbul'a geldi.