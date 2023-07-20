Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da transfer harekatı hız kesmiyor. Bordo-mavili ekip Hırvat orta saha Tonio Teklic ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki futbolcu sözleşmeye imzayı atmak için İstanbul'a geldi.
Trabzonspor'un yeni transferi Tonio Teklic İstanbul'a geldi
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da transfer harekatı hız kesmiyor. Bordo-mavili ekip Hırvat orta saha Tonio Teklic ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki futbolcu sözleşmeye imzayı atmak için İstanbul'a geldi. | Trabzonspor haberleri
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Yayın Tarihi: 21.07.2023- 00:48 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023- 00:55