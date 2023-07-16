Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Trabzonspor, 3. hazırlık maçında Celje ile karşı karşıya geliyor. Son maçında Fehervar karşısında 2-2'lik beraberlik ile yetinen fırtına, bu maçta galibiyeti hedefleyerek motivasyonunu artırmak istiyor. Peki Celje - Trabzonspor maçı saat kaçta? TS hazırlık maçı hangi kanalda?

Celje - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Trabzonspor, Celje ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celje - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELJE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celje - Trabzonspor maçı 16 Temmuz Pazar günü saat 12.30'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın yayıncısı henüz belli değil ancak maçın Trabzonspor'un Youtube kanalından yayımlanması bekleniyor.

TRABZONSPOR 11'LER

Uğurcan - Larsen, Ali Şahin, Denseil, Arif - Kourbelis, Kerem, Bardhi - Abdurrahman, Trezeguet - Umut