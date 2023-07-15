Trabzonspor, Fehervar ile karşı karşıya gelecek. Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, Fehervar'ı yenerek moral bulmak istiyor. Mücadele öncesinde tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı da araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Mol Vidi maçı hangi kanalda? TS maçı saat kaçta?

Trabzonspor - Fehervar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıklarını Nenad Bjelica yönetiminde sürdüren Trabzonspor, Fehervar ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Fehervar maçı ne zaman? Trabzonspor - Mol Vidi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - FEHERVAR MAÇI NE ZAMAN? TRABZONSPOR - MOL VİDİ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fehervar maçı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 18:30'da oynanacak. Müsbaka A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - FEHERVAR MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Taha - Serkan, Benkovic, Hüseyin, Eren - Doğucan, Bakasetas, Abdülkadir - Visca, Orsic - Gomez

Fehervar: Kovacs, Spandler, Larsen, Zeke, Csongvai, Pinto, Christensen, Kastrati, Houri, Schön, Kodro

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