Trabzonspor - Fehervar | CANLI İZLE (Trabzonspor - Fehervar maçı canlı izle)
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Macaristan temsilcisi Fehervar ile kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor - Fehervar maçını haberimizden izleyebilirsiniz.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2023- 19:30
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Macaristan temsilcisi Fehervar ile kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor - Fehervar maçını haberimizden izleyebilirsiniz.
TRABZONSPOR - FEHERVAR MAÇI NE ZAMAN? TRABZONSPOR - MOL VİDİ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Fehervar maçı saat 18:30'da başladı ve müsabaka A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
TRABZONSPOR - FEHERVAR MAÇI İLK 11'LERİ
Trabzonspor:Taha - Serkan, Benkovic, Hüseyin, Eren - Doğucan, Bakasetas, Abdülkadir - Visca, Orsic - Gomez
Fehervar: Kovacs, Spandler, Larsen, Zeke, Csongvai, Pinto, Christensen, Kastrati, Houri, Schön, Kodro
İŞTE TRABZONSPOR'UN İLK GOLÜ:
SKORA DENGE GELDİ!
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