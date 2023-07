Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic, "Biz Hırvatlar kaybetmeyi çok sevmeyiz. Umarım bu da takımın gerisine sirayet eder, sonuna kadar mücadele etmemiz gerektiği düşüncesini hiçbir zaman kaybetmeyiz." dedi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan bordo-mavili takımın Hırvat futbolcusu Mislav Orsic, soruları yanıtladı.

Orsic, çok güzel bir tesiste antrenman yaptıklarını belirterek, "Otel güzel, sahalar güzel, ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Umarım bunu sezon hazırlığı için iyi değerlendiririz. Milli takım kampından dönen oyuncular aramıza katılmaya başladı. Onlarla tanıştığım için çok mutluyum. Umarım birlikte güzel bir takım atmosferi yaratarak sezon hazırlıklarını güzel şekilde geçiririz." diye konuştu.

Trabzonspor'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Orsic, şöyle devam etti:

"İdealleri olan, her sene kupa kazanma hedefiyle sezona başlayan bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Trabzonspor'un kupalar kazanması bizim için çok iyi bir motivasyon. Umarım iyi şekilde hazırlanarak hedeflediğimiz, hayal ettiğimiz kupaları kazanırız. Trabzonspor'a gelmeden büyük kulüpler hakkında bilgim vardı. İstanbul'daki kulüpler ve kulübümüz hakkında bilgim vardı. Rekabetçi bir lig olacağına inanıyorum. Umarım iyi bir takım yaratarak bu rekabette yerimizi alırız ve iyi bir sezon geçiririz."

Orsic, takımda Hırvat bir teknik ekip ve yeni katılacak Hırvat bir stoper bulunacak olmasına ilişkin ise "Dil etkisinden dolayı iyi hissediyorum. Şunu söyleyebilirim, biz Hırvatlar kaybetmeyi çok sevmeyiz. Umarım bu da takımın gerisine sirayet eder, sonuna kadar mücadele etmemiz gerektiği düşüncesini hiçbir zaman kaybetmeyiz." ifadelerini kullandı.

"BJELICA, HER ZAMAN YARIŞMAYI TEŞVİK EDEN BİRİSİ"

Orsic, teknik direktör Nenad Bjelica'nın da çok fazla kaybetmeyi seven birisi olmadığını kaydederek, "Antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun her zaman yarışmayı teşvik eden birisidir. Dar alan olsun, şut organizasyonu olsun, her zaman kazanan ve kaybeden vardır. Umarım bunu takım üzerinde inşa eder ve daha çok kazanan taraf oluruz." açıklamasını yaptı.

Bjelica'nın organizasyona çok önem verdiğinin altını çizen Orsic, "Hiçbir oyuncunun sistem dışına çıkıp kendi isteğine göre oynamasına izin vermiyor. Bütün herkesin bir takım olarak işlemesini istiyor. Çoğunluk da Hırvat oyuncular, hocalar bu şekilde çalışmaktan yanadır. Milli takımımız da aynı şekilde. Bir oyuncu sistem dışına çıkarsa antrenörün onunla ilgili karar alması gerekir. Saha içinde 11 oyuncunun 11'ine de ihtiyacımız oluyor." diye konuştu.

İngiltere'de Southampton takımında başarılı bir dönem geçirememesine ilişkin ise Hırvat oyuncu, "Gerçek nedenini ben de bilmiyorum. Bana söylenen fırsatlar verilmedi. Bu çok iyi bir durum değildi. Zaten gittiğimde alt sıralardaydı. Yaşadığımız durum çok normal değildi ve sonra da takım küme düştü." değerlendirmesinde bulundu.

Orsic, Trabzonspor taraftarına kendisini çok sıcak karşıladıkları için teşekkür ederek, "Birlikte umarım harika bir sezon geçiririz. Bütün oyuncular da çok iyi hazırlanarak en iyi performansı taraftarlar için umarım gösterir." ifadelerini kullandı.

"MODRIC'TEN ÖĞRENİLEBİLECEK ÇOK ŞEY VAR"

Mislav Orsic, Arda Güler'in Real Madrid'e transferine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Onunla ilgili birkaç video klip görmüştüm. Çok büyük yetenek olduğunu biliyorum. 18-19 yaşında çok genç birisi. O yaşta Madrid'e gidebilmek zaten harika bir şans. Umarım orada çok şey öğrenebilir. Çok iyi oyuncularla birlikte olacak, Modric ile birlikte olacak. Umarım ondan çok şey öğrenir, onun gibi bir kariyere sahip olur. Modric'ten öğrenilebilecek çok şey var. 37-38 yaşında hala harika performans sergiliyor. Dünya genelinde neredeyse bütün kupaları kazandı. Herkes ondan bir şeyler öğrenebilir."

Bordo-mavili takımda genç oyucuların çok çalıştığını ve hepsinin kaliteli olduğunu kaydeden Orsic, oyuncuların kalitesinin yukarı gidip gitmeyeceğini ise zamanın belirleyeceğini belirtti.

"PETKOVIC, UMARIM GELEBİLİR"

Orsic, Trabzonspor'un transfer gündeminde bulunan Bruno Petkovic'in takımı Dinamo Zagreb'in kampının tamamlanmasının ardından otelden ayrıldığını dile getirerek, "Giderken şaka yapıyorduk, buraya gelecek misin gibisinden. Ama oyuncuların bu konularda yorum yapması zor, bizim görevimiz değil. Göreceğiz, kulüpler anlaşma yapıp bu süreci neticelendirebilir mi? Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim, umarım gelebilir." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un anlaştığı Hırvat savunma oyuncusu Filip Benkovic'in iyi bir oyuncu olduğunu belirten Orsic, "Onunla Dinamo'da 2-3 hafta geçirebildim, Leicester City'ye gitti. İyi fiziği var. Türkiye'de hıza ulaşacaktır. Hızlılaştıktan sonra form da tutarsa takım açısından çok fayda sağlayacak biri." diye konuştu.