Son dakika spor haberine göre Trabzonspor, Udinese'den kadrosuna kattığı Filip Benkovic için KAP açıklamasını yaptı.
İŞTE O AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcu Filip Benkovic'in, 2023-24 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda Udinese ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcu Filip Benkovic ile aşağıdaki şekilde anlaşma sağlanmıştır.
2023-24 futbol sezonu kiralama dönemi için 1.100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; futbolcu ile olan sözleşme 2+1 yıl olarak gerçekleşecektir.
Buna göre; Futbolcuya,
2024-25 sezonu için 1.200.000.-EUR,
2025-26 sezonu için 1.300.000.-EUR,
2026-27 opsiyon sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."
𝐅 𝐢 𝐥 𝐢 𝐩 𝐁 𝐞 𝐧 𝐤 𝐨 𝐯 𝐢 𝐜́ 📏 pic.twitter.com/ep8wL7XThx— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 10, 2023