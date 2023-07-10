Son dakika spor haberine göre Trabzonspor, Udinese'den kadrosuna kattığı Filip Benkovic için KAP açıklamasını yaptı. İşte Hırvat stoperin sözleşme detayları... TS SPOR HABERLERİ

Son dakika spor haberine göre Trabzonspor, Udinese'den kadrosuna kattığı Filip Benkovic için KAP açıklamasını yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Filip Benkovic'in, 2023-24 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda Udinese ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Filip Benkovic ile aşağıdaki şekilde anlaşma sağlanmıştır.

2023-24 futbol sezonu kiralama dönemi için 1.100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; futbolcu ile olan sözleşme 2+1 yıl olarak gerçekleşecektir.

Buna göre; Futbolcuya,

2024-25 sezonu için 1.200.000.-EUR,

2025-26 sezonu için 1.300.000.-EUR,

2026-27 opsiyon sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."