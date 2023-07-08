Bordo-mavililer transfer çalışmalarını sürdürürken menajerler de boş durmuyor. Daha önce Süper Lig'de Adana Demirspor forması da giyen Mario Balotelli, kariyerini Trabzonspor'da devam ettirmek istiyor. Fotomaç'un haberine göre temsilcileri aracılığıyla Fırtına ile temas kurdu. Bordo-mavili yönetim, İtalyan oyuncunun bu isteğini teknik direktör Nenad Bjelica'ya iletecek. Kontrolü kolay olmayan bir futbolcu olan Balotelli kulübün ana hedefleri arasında yer almıyor. Bjelica ve yönetim, Bruno Petkovic'i bekliyor. Balotelli ismi alternatif olarak listede tutulacak.