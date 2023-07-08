Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da kampa girerek sürdüren Trabzonspor'ya, 2023-2024 yılının biletleri satışa çıkacak. Bordo-mavililerde en düşük kombine 4 bin TL olurken, en yüksek kombine ise 30 bin TL olarak belirlendi. | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un yeni sezon kombine biletleri 10 Temmuz'da satışa çıkacak. Geçen yıldan kombine sahibi olan taraftarlara 1 haftalık öncelik tanınırken, kombineler genel satışa 17 Temmuz'da açılacak.

2023-24 sezonuna hazırlanan Trabzonspor'un sahasında oynayacağı müsabakalarda geçerli olacak kombine bilet satışları 10 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'te başlıyor. 1 hafta süreyle geçen yıldan kombine sahibi taraftarla öncelik hakkı tanınırken, biletler genel satışa 17 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'te açılacak. Geçen yıllarda kombine olarak satılan kale arkaları ve doğu alt tribünleri biletleri bu sezonda müsabakalar öncesinde satışa sunulacak.

2023-2024 KOMBİNE SATIŞ FİYATLARI

Trabzonspor'un 2023-24 sezonunda belirli tribünlerdeki kombine fiyatları Fırtına 4 bin TL, Doğu Üst 6 bin TL, Batı Alt ve Üst 7 bin TL, VİP Silver 15 bin TL, VİP Gold 20 bin TL, VİP Platinum A ve C Tribün 25 bin TL, VİP Platinum B Blok 30 bin TL fiyat belirlendi.

İNDİRİM HAKKI

Bordo mavili kulübün üyelerinin kombine alımında yüzde 10 indirim hakkı bulunurken öğrencilere yüzde 15, kadınlara ise yüzde 25 indirim uygulanacak. Ayrıca geçen sezondan kombine sahibi olan taraftarlar, kulüp üyeleri ve Trabzonspor kredi kartlarına sahip taraftarların da yüzde 10 indirim hakkı bulunuyor. Geçen sezondan kombine sahibi olan taraftarlar öncelikli satış sürecinde ve genel satışlarda hem gişelerden hem de internetten yüzde 10 indirimden faydalanabilecek.

PASSOLİG VİZE TARİHİNE DİKKAT

Öte yandan, kombine satın almak isteyen taraftarların Passolig kart vizesinin 01.06.2024 tarihine kadar uzatılmış olması gerekiyor. Genel satışta kombine satışı 5 adetle sınırlı olacak. Yenileme dönemi kombine satışları da 10 Temmuz Pazartesi saat 13.00'te başlayıp 16 Temmuz Pazar günü saat 20.00'de sona erecek.