Yeni sezon hazırlıklarına 30 Haziran'da başlayan bordo-mavililer, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde bir çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmanda sol uyluk adalesinde ağrı hissettiği için dinlendirilen yeni transfer Joaquin Fernandez, izinsiz olarak çalışmalara katılmayan Lahtimi ve transfer görüşmesi için izin verilen Djaniny Semedo ile milli takımlarda görev yapan oyuncular yer almadı.

Dün akşam Trabzon'a gelen Stefano Denswil ise antrenmanda yer aldı. Bu oyuncu, takımdan ayrı olarak koşu yaptı.

Oyuncular, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması üzerinde durdu.

Trabzon'da hazırlıklarının ilk bölümünü tamamlayan Karadeniz ekibi, 4-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği kamp çalışmaları için yarın Slovenya'ya gidecek.