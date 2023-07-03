Süper Lig'de yeniden zirveyi kovalamak isteyen Karadeniz ekibi transferde hareketli günler geçiriyor. Kourbelis, Fernandez, Orsic ve Onuralp'i renklerine bağlayan bordo-mavililer forvet için Bruno Petkovic'ten başkasını düşünmüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica da ısrarla onu istiyor. Trabzonspor, Dinamo Zagreb'in 5 milyon euro'dan başlayan pazarlıklarda Hırvat ekibinin inadını kırmaya başladı. 2.5 milyon euro'ya Bruno Petkovic'in bonservisini almak için çaba gösteriyor.

'KOLAYLIK SAĞLAYIN'

Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor, Dinamo Zagreb ile 1 yıl kontratı kalan Bruno Petkovic için uğraşırken tecrübeli forvet de bordomavili kulübe gelmek için uğraşıyor. Eski hocası Nenad Bjelica ile yeniden buluşmak isteyen Hırvat forvet, Dinamo Zagreb yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Petkovic bu buluşmada kariyerini Trabzonspor'da sürdürmek istediğini belirterek "Beni bırakın. Bonservisimde Trabzonspor'a kolaylık sağlayın. Bjelica'nın yanına gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Bu da Fırtına'nın işini kolaylaştırıyor.