Karadeniz devi, uzun zamandır peşinde olduğu Mislav Orsic'in transferini noktaladı. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın listesinin ilk sıralarında yer alan Hırvat futbolcunun transfer sürecinde aktif şekilde rol alması süreci hızlandıran en önemli nedenlerden birisi oldu. 2025'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Southampton kulübüne birçok kez, "Ben yeniden Bjelica ile çalışmak ve Trabzon'a gitmek istiyorum. Bu konuda bana yardımcı olun" diyen 30 yaşındaki futbolcu, koyduğu tavır nedeniyle yönetim tarafından da takdir edildi. Bordo-mavili yönetim aynı tavrı Bruno Petkovic'in de göstermesini bekliyor.

BJELICA DEVREDE

28 yaşındaki Hırvat forvetin kulübü Dinamo Zagreb şu ana kadar talep ettiği 4 milyon euro'da çok fazla bir esneme yapmadı. Fotomaç'ın haberine göre Petkovic'in de Orsic'in yaptığı gibi Trabzonspor'a gelme yönünde tavır takınması bekleniyor. 1.93 boyundaki golcü de Bjelica ile yeniden buluşmak istiyor. Bu arada Orsic'in transferinin şartları da ortaya çıktı. Southampton kulübüne 2 milyon 200 bin euro bonservis bedeli ödeyecek olan bordo-mavililer, bu transfer için aynı şirkete bağlı olan Göztepe'ye bonservisi ile gönderdiği stoper Taha Altıkardeş'in bir sonraki satışından da yüzde 30 pay sahibi olacak.

ÜRETKEN BİR FORVET

Petkovic, 1.93 boyuyla rakip savunmalar için yıpratıcı bir oyuncu. Özellikle hava toplarında çok etkili. Yanındaki oyunculara hücum anlamında faydası yüksek. Nenad Bjelica da onun bu yeteneklerinden faydalanmayı planlıyor.

145 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Nenad Bjelica'nın heyecanla beklediği Bruno Petkovic bugüne kadar 347 karşılaşmaya çıktı. 64'ü Dinamo Zagreb forması altında olmak üzere rakip ağları 86 defa havalandırdı. Yine 47'si Hırvat ekibinde olmak üzere 59 da asist yaptı. Toplamda 145 gole direkt etkisi oldu. Milli forma altında ise 32 maçta 9 golü var.

MASADA ELİ GÜÇLÜ

Fırtına'nın Dinamo Zagreb ile pazarlıklarında eli güçlü. Çünkü Petkovic'in anlaşması 2024'te bitiyor. Kontrat yılında olduğu için de Zagreb gelecek yıl bedavaya gitmemesi adına bu yıl tecrübeli forvetini satmaya mecbur kalacak.