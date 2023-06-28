Forvet harekatını sürdüren Trabzonspor, Hırvat yıldız Bruno Petkovic ile uzun zamandır ilgileniyor. Dinamo Zagreb ile pazarlık masasında olan bordo-mavili ekip, golcü oyuncunun transferini tamamlayamaz ise rotasını Belçika'ya çevirecek. İşte Fırtına'nın B Planı... | Trabzonspor haberleri

Trabzonspor'un forvet transferinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Fotomaç'ın haberine göre 28 yaşındaki Hırvat golcü Bruno Petkovic için Dinamo Zagreb'e resmi teklif sunan Karadeniz devi, Belçika takımı Seraing ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Marius Mouandilmadji için de hamle yaptı. Fırtına, 25 yaşındaki forvet ile bir görüşme gerçekleştirerek prensip anlaşmasına vardı. Belçika'da yaklaşık 350 bin euro kazanan 1.90 boyundaki futbolcu için Trabzonspor yönetimi 3+1 yıl sözleşme teklif etti.

YILLIK 600 BIN EURO

Her sezon maaşı performansına göre artacak şekilde 600 bin euro yıllık maaşa el sıkışıldı. Bu sezon Belçika Ligi'nde 26 maça çıkan Marius; 11 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli futbolcunun oyun tipi, orta sahadan topla birlikte uzun mesafe kat etmesi Sörloth'u andırırken, çalım tarzının ise Nwakeame ve Djaniny'yi anımsatması dikkat çekti. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın onay vermesi ile el sıkışılan Marius için Petkovic'in durumuna göre hamle yapılabilir.