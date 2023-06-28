Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Bordo-mavililer geçtiğimiz günlerde Dimitrios Kourmpelis'i açıklamıştı.
Bordo-mavililer bayram müjdesi olarak da Orsic ve Fernandez'i bu akşam İstanbul'a getirecek.
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Fernandez 19.20'de, Orsic ise 23.40'da İstanbul'da olacak.
İki oyuncu daha sonra Perşembe günü Trabzon'a gelecek.
İŞTE KAP AÇIKLAMASI:
Kamuoyuna duyuruSerbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno'nun Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/15tYqXV1X5— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 28, 2023