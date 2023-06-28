Trabzonspor'da Orsic ve Fernandez'in geliş saatleri belli oldu

SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzonspor’un yeni transferlerinden Fernandez 19.20’de, Orsic ise 23.40’da İstanbul’da olacak. İki oyuncu daha sonra Perşembe günü Trabzon’a gelecek.

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Bordo-mavililer geçtiğimiz günlerde Dimitrios Kourmpelis'i açıklamıştı.

Bordo-mavililer bayram müjdesi olarak da Orsic ve Fernandez'i bu akşam İstanbul'a getirecek.

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Fernandez 19.20'de, Orsic ise 23.40'da İstanbul'da olacak.

İki oyuncu daha sonra Perşembe günü Trabzon'a gelecek.

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